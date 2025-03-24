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Экипаж автобуса в Казани помог беременной пассажирке после потери сознания

Водитель вызвал скорую помощь

МУП "ПАТП №2" / Казань

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Сегодня утром на остановке «Восстания» произошёл инцидент: девушка, сев в автобус №36, внезапно потеряла сознание. Кондуктор Умед, заметив происшествие, сразу же сообщил водителю Антону и обеспечил приток свежего воздуха в салон. Когда девушка пришла в себя, ей предложили воду.

Водитель вызвал скорую помощь, согласовав свои действия с диспетчером, и снял автобус с маршрута. Благодаря быстрому реагированию экипажа, медики прибыли через несколько минут и доставили беременную женщину в больницу.

Ранее мы писали о том, что неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков.

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