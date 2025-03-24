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Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

С начала года в Татарстане зафиксировано 57 уте...

pixabay.com

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Законопроект, обязывающий владельцев и арендаторов квартир впускать сотрудников газовых служб, был предложен год назад и недавно одобрен в первом чтении Госдумой. Он направлен на повышение безопасности эксплуатации газового оборудования в домах. Внесение изменений в Жилищный кодекс также предполагает сокращение сроков рассмотрения дел о допуске газовиков с 30 до 12 дней.

С начала года в Татарстане зафиксировано 57 утечек газа. В последние инциденты в Менделеевске и Альметьевске пострадали люди, в том числе дети, из-за неисправностей в оборудовании. Рустам Минниханов подчеркнул важность усиления профилактики, особенно для уязвимых групп, и контроля за газовым оборудованием.

Основные причины утечек — неисправное оборудование и нарушения в вентиляции, особенно зимой, когда люди не проветривают помещения. В «Газпром трансгаз Казань» также связывают утечки с износом оборудования и самовольными заменами, призывая допускать специалистов для обслуживания.

Юрист Денис Красноярцев сообщил, что за нарушения газового оборудования штрафы могут составлять до 2 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч рублей для компаний. В случае аварии штрафы увеличиваются до 30 и 400 тысяч рублей соответственно. В ГЖИ подтвердили, что законопроект поможет повысить безопасность.

Однако юрист предупреждает о возможных мошенниках, советуя проверять удостоверения сотрудников газовых служб. Также специалисты рекомендуют устанавливать системы контроля загазованности в домах, пишет «Вечерняя Казань».

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