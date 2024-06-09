Две скейт-площадки демонтируют в Казани

В экстрим-парке «Урам» демонтируют скейт-площадку из-за того, что неизвестные разобрали часть трамплина. Сохранение плоащдки в полу-разобранном виде слишком опасно — у парка слишком много посетителей, в том числе детей, которые могут пострадать при использовании поломанной площадки.

Схожая ситуация случилась в парке «Континент» на проспекте Ямашева. Ночью вандалы разобрали часть скейт-площадки. Очевидцы предполагают, что настил попросту вырвали ломом. Восстановить популярную локацию не получится, поэтому в Дирекции парков и скверов распорядились её демонтировать, чтобы юные скейтеры не травмировались на поломанных трамплинах.

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