"Дошли до точки": в Татарстане партнеры Wildberries бросились продавать пункты выдачи заказов

В Татарстане партнеры Wildberries выставили на продажу сразу несколько пунктов выдачи заказов

В Татарстане местные партнеры Wildberries начали массово продавать пункты выдачи заказов. Если еще месяц назад таких объявлений не было, то сейчас на продаже уже 8 пунктов - в Казани, Челнах, Елабуге.

По данным газеты "Ведомости", собственники ПВЗ (пунктов выдачи заказов) не утверждают, что эта тендеция имеет отношение к внутренней политике Wildberries: штрафам в 100% за возврат брака. Однако дата начала появления объявлений о продаже ПВЗ подозрительно совпадает с датой введения таких штрафов, из-за которых ПВЗ по всей России объявляли протесты - 3 марта.

В Wildberries говорят, что рынок ПВЗ просто перегружен, высока конкурентная борьба, и поэтому рынок так насыщен в том числе и объявлениями о продаже пунктов.

Ранее мы сообщали, что в Казани решено отреставрировать здание главного почтамта на Кремлевской.