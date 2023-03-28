Новости Казани
· Служба новостей

"Дошли до точки": в Татарстане партнеры Wildberries бросились продавать пункты выдачи заказов

В Татарстане партнеры Wildberries выставили на продажу сразу несколько пунктов выдачи заказов
"Дошли до точки": в Татарстане партнеры Wildberries бросились продавать пункты выдачи заказов

Фото: открытые источники

В Татарстане местные партнеры Wildberries начали массово продавать пункты выдачи заказов. Если еще месяц назад таких объявлений не было, то сейчас на продаже уже 8 пунктов - в Казани, Челнах, Елабуге.

По данным газеты "Ведомости", собственники ПВЗ (пунктов выдачи заказов) не утверждают, что эта тендеция имеет отношение к внутренней политике Wildberries: штрафам в 100% за возврат брака. Однако дата начала появления объявлений о продаже ПВЗ подозрительно совпадает с датой введения таких штрафов, из-за которых ПВЗ по всей России объявляли протесты - 3 марта.

В Wildberries говорят, что рынок ПВЗ просто перегружен, высока конкурентная борьба, и поэтому рынок так насыщен в том числе и объявлениями о продаже пунктов.

Ранее мы сообщали, что в Казани решено отреставрировать здание главного почтамта на Кремлевской.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

16 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Новости России

день назад

Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера

уничтожение тараканов следовать рассчитываться

Новости России

день назад

«Приостанавливаем работу с 27 марта»: Сеть «Магнит» приняла неожиданное решение для всех россиян

Новости Казани

день назад

«Купила и боялась отравиться»: Как в Казани отреагировали на появление в меню «Вкусно и точка» аналога легендарного «Биг Мака»

обшить дом сайдингом цена в Челябинске

Новости Казани

день назад

Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе

Новости Казани

день назад

"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

Новости России

день назад

После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть
Новости Казани
8 часов назад

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Новости мира

3 часа назад

"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

Неадекватная пенсионерка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука

Новости мира

3 часа назад

Очень странные дела: польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будут выбраны красавицы для участия в конкурсе "Краса Татарстана-2023"
Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи
Новости Казани
5 часов назад

Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи

Новости Казани

3 часа назад

В Казани власти нашли частного инвестора для строительства крематория

Новости Казани

3 часа назад

В Казани рассказали о правилах приема первоклассников в 2023 году в школы

Новости мира

5 часов назад

"Молитесь": Путин принял решение, а Дональд Трамп призвал мир дружно помолиться
Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы
Интересное
6 дней назад

Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы