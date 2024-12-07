Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Доходы бюджета Казани планируют увеличить еще на 1,8 млрд рублей

Расходы вырастут с 54,5 млрд до 56,2 млрд рублей

pixabay.com

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Доходы бюджета Казани в 2024 году могут увеличиться почти до 50 миллиардов рублей, а расходы — примерно до 56 миллиардов рублей. Проект Казанской городской думы сейчас на антикоррупционной экспертизе.

По документу, доходы станут больше на 1,8 млрд рублей, а расходы вырастут с 54,5 млрд до 56,2 млрд руб.. При этом нехватка в городском бюджете в размере 6,449 млрд рублей сократится до 6,379 млрд. Планируется, что дефицит получится покрыть из остатков денег в бюджете на начало года.

Ранее мы писали о том, что первый поезд с нефтяным коксом отправился из Татарстана в Китай. Сперва объекты доставили автомобильном транспортом из Нижнекамска до ст. Тихорецкая, а затем по ж/д они поедут до Владивостока.

За 11 месяцев этого года на терминале местной станции обработано 931 тысяч тонн самых разных грузов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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