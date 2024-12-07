Доходы бюджета Казани планируют увеличить еще на 1,8 млрд рублей

Доходы бюджета Казани в 2024 году могут увеличиться почти до 50 миллиардов рублей, а расходы — примерно до 56 миллиардов рублей. Проект Казанской городской думы сейчас на антикоррупционной экспертизе.

По документу, доходы станут больше на 1,8 млрд рублей, а расходы вырастут с 54,5 млрд до 56,2 млрд руб.. При этом нехватка в городском бюджете в размере 6,449 млрд рублей сократится до 6,379 млрд. Планируется, что дефицит получится покрыть из остатков денег в бюджете на начало года.

Ранее мы писали о том, что первый поезд с нефтяным коксом отправился из Татарстана в Китай. Сперва объекты доставили автомобильном транспортом из Нижнекамска до ст. Тихорецкая, а затем по ж/д они поедут до Владивостока.

За 11 месяцев этого года на терминале местной станции обработано 931 тысяч тонн самых разных грузов.