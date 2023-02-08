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Депутаты Госсовета Татарстана выразили слова соболезнования народу Турции в связи со страшным землетрясением

Депутаты Госсовета Татарстана выразили слова соболезнования народу Турции в связи со страшным землетрясением

Фото: tanburz.ru

Сегодня, 8 февраля, депутаты Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин и Римма Ратникова побывали в Генеральном консульстве Турецкой Республики в Казани, где по поручению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и от имени всего депутатского корпуса оставили запись в книге соболезнований по случаю разрушительного землетрясения, в результате которого погибли более 7 тысяч человек.

"С болью в сердцах узнали о мощнейших землетрясениях в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля. Мы вместе с братским народом Турции глубоко скорбим о тысячах погибших и десятках тысяч пострадавших в результате этой страшной стихии. Просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написали парламентарии в книге соболезнований.

По словам Альберта Хабибуллина, народ Татарстана, как и все остальные россияне, готов прийти на помощь жителям Турции.

"Наши народы связаны исторически, — сказал он. — В эти трагические дни еще ярче проявляются наши прочные связи и братские отношения".

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан в свою очередь выразил признательность парламенту РТ за поддержку в трудную минуту.

"Сегодня мы чувствуем, что все руководство и народ Татарстана вместе с нами, искреннее спасибо, — сказал он татарстанским парламентариям. — Мы уверены, что вместе преодолеем страшные последствия катастрофы".

Ранее мы сообщали, что число жертв в Турции переваливало за 7000 человек.

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