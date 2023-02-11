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Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев вернулся домой из зоны спецоперации с Украины

Боевой депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев приехал домой из зоны СВО
Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев вернулся домой из зоны спецоперации с Украины

Фото: открытые источники

Боевой депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев приехал домой из зоны СВО, о чем сам сообщил в своих социальных сетях.

"Прямо на въезде в город [Казань] меня встречали друзья и коллеги, руководители различных федераций филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан. Дома меня ждала семья! Несмотря на позднее время, никто не ложился спать!" — отчитался Шарафиев.

У татарстанского депутата был краткосрочный контракт с добровольческим батальоном "Ветераны", в зоне СВО Шарафиев находился с ноября минувшего года. Сейчас он планирует заняться организацией гуманитарных экспедиций в зону спецоперации.

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