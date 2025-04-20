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Дегтярев лично поздравил «Зенит-Казань» с 13-м титулом чемпиона России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил каз...

ВК «Зенит» (Казань)

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Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с яркой победой в чемпионате России среди мужских команд. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Казанцы уверенно обыграли питерский «Зенит» в третьем матче финальной серии со счётом 3:0 и оформили тринадцатое чемпионство в истории клуба, завершив серию всухую — 3:0.

«Поздравляю волейбольный клуб "Зенит-Казань" с очередной победой в чемпионате», — написал министр.

Финал Дегтярев смотрел с трибуны КСК «Арена» вместе с министром спорта Турции Османом Ашкыном Баком и президентом Всероссийской федерации волейбола Станиславом Шевченко. После матча они вышли на площадку и лично вручили медали победителям.

Ранее стало известно, что Раис Татарстана Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с тринадцатым чемпионским титулом.

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