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Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с тринадцатым чемпионским титулом

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Зенит» из С...

rais.tatarstan.ru

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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 в третьем матче финальной серии плей-офф и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу. Счёт по партиям — 25:21, 25:16, 25:15. Общий итог серии — 3:0 в пользу казанцев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду с победой:

«Поздравляю с тринадцатым чемпионством! Горурланабыз!» — написал он, выразив гордость за казанских волейболистов.

Победа стала ещё одним подтверждением доминирования Казани в российском волейболе, а сезон — настоящим триумфом для команды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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