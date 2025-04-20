Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с тринадцатым чемпионским титулом

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 в третьем матче финальной серии плей-офф и стал 13-кратным чемпионом России по волейболу. Счёт по партиям — 25:21, 25:16, 25:15. Общий итог серии — 3:0 в пользу казанцев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду с победой:

«Поздравляю с тринадцатым чемпионством! Горурланабыз!» — написал он, выразив гордость за казанских волейболистов.

Победа стала ещё одним подтверждением доминирования Казани в российском волейболе, а сезон — настоящим триумфом для команды.