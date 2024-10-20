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· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ за две недели завершили капремонт 69 многоквартирных домов

В Татарстане капитальный ремонт 130 многокварти...

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В Татарстане капитальный ремонт 130 многоквартирных домов осуществляется в 13 муниципальных образованиях. По информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина, в ходе совещания в Доме правительства РТ, план строительных и сезонных работ на объектах реализован на 98%.

Работы завершены в 619 домах. За последние две недели завершено 69 объектов в 10 муниципалитетах.

В сфере образования работы продолжаются лишь в детском саду Менделеевского района. В здравоохранении специалисты продолжают трудиться над ремонтом двух поликлиник в Нижнекамском районе, как сообщил глава ведомства.

Также продолжается восстановление шести молодежных центров, детских оздоровительных лагерей, одного подросткового клуба в Казани, а также центров психолого-педагогической помощи и детской школы искусств в Мамадыше.

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