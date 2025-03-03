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Цены на хрущевки около театра Камала достигли 10 млн рублей

Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Каз...

pixabay.com

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После завершения строительства нового здания театра имени Галиасгара Камала и благоустройства территории стоимость квартир в близлежащих «хрущёвках» значительно выросла — с 7 до 10 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что снос десятков старых гаражей и заброшенных построек положительно сказался на стоимости недвижимости в этом районе. По его словам, цены на жильё заметно выросли, а капитализация недвижимости достигла высокого уровня.

Градоначальник подчеркнул, что это хороший пример того, как развитие города приносит пользу всем жителям, в первую очередь самим казанцам.

Ранее мы писали о том, что Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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