Челны потратят 13,8 млн на систему мониторинга воздуха

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Исполком Набережных Челнов объявил тендер на создание комплексной системы контроля качества атмосферного воздуха в городе. На проект выделено 13,8 млн рублей.

В рамках работ будет проведена инвентаризация всех источников загрязнения — промышленных предприятий и автотранспорта. Специалисты создадут электронную карту города с указанием промышленных зон, санитарно-защитных территорий и участков с повышенными требованиями к качеству воздуха.

Аналитики проанализируют транспортные потоки и выбросы от автомобилей. По результатам исследования будет сформирован банк данных о параметрах загрязнения и определены наиболее проблемные участки.

На основе полученной информации специалисты предложат меры по улучшению экологической ситуации в городе. Данные исследования помогут принимать обоснованные решения о размещении новых объектов и развитии городской инфраструктуры.

Все работы должны быть завершены к 25 декабря 2026 года.

