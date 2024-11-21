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Часы из казанского парка Горького отправили на ремонт в Санкт-Петербург

Сначала в объекте специалисты поменяли аккумуля...

pixabay

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Часы, которые находятся в парке имени Максима Горького, были направлены на ремонт в Санкт-Петербург.

В Дирекции парков и скверов Казани сообщили, что часы уже прекратили указывать точное время еще в летнее время. Сначала в объекте специалисты поменяли аккумулятор и провели ремонт. Вот только позже оказалось, что часам нужно более серьезное восстановление. Тогда их решили отправить к экспертам из Санкт-Петербурга.

При этом, как рассказали в самой пермской Дирекции, до конца 2024 года часы вернут прежнее место.

Ранее мы писали о том, что кафе с 2025 году могут ставить зимние веранды в Татарстане. Об этом рассказали в Ассоциации рестораторов и отельеров.

В Москве специалисты решили, что этой зимой веранды ресторанов и кафе будут открыты для посетителей. Так, изменения могут распространиться и в Татарстане.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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