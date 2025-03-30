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Частные клиники опасаются убытков от дополнительной нагрузки по ОМС

В Госдуме предложили передать часть обязанносте...

Фотограф: Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/40568/

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В Госдуме предложили передать часть обязанностей поликлиник частным медорганизациям, чтобы поддержать государственную медицину. Однако сами клиники не в восторге от этой идеи — они опасаются убытков.

С сентября 2025 года планируется ввести новые правила для включения медучреждений в реестр организаций, работающих по ОМС. Раньше частные клиники могли просто подать заявление и начать работать по системе обязательного медицинского страхования. Теперь же будут действовать чёткие критерии и возможные причины для отказа, что ограничит круг участников.

Как рассказала замдиректора территориального ФОМС Татарстана Марина Мухаметзянова, пока неизвестно, как именно будут оценивать частные клиники. Необходимые документы ещё не утверждены.

По данным Росздравнадзора, в республике работает почти 4 тысячи медорганизаций, из них свыше половины — частные. При этом число желающих работать по ОМС растёт: в 2025 году 95 частных клиник подали заявки на включение в реестр, тогда как десять лет назад таких было только 66.

В Госдуме также предложили расширить перечень обязательных услуг, которые частные клиники должны будут предоставлять по ОМС. Кроме того, хотят ужесточить условия лицензирования — медучреждения должны будут оборудовать кабинеты терапевтов и участковых врачей. Это нужно, чтобы люди в отдалённых районах тоже могли получить бесплатную помощь, особенно если рядом нет государственных медучреждений.

Сейчас сами клиники выбирают, какие услуги они предоставляют по ОМС. Распределением объемов занимается комиссия под руководством министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина.

Однако в самой медицинской отрасли к нововведениям относятся скептически. Многие считают, что такая инициатива не решит реальные проблемы системы. Частные клиники заявляют, что работа по ОМС часто убыточна — им приходится самим закупать оборудование и оплачивать всё из собственных средств, в то время как госучреждения получают финансирование из бюджета.

Представитель сообщества «Врачи России» Ленар Салахутдинов поддержал идею, но при условии, что услуги будут полностью оплачены. Он отметил, что сейчас тарифы по ОМС зачастую не покрывают даже себестоимость услуг. Особенно это касается исследований вроде МРТ и КТ — цены на оборудование растут, а выплаты от государства снижаются.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов тоже считает, что идея нуждается в доработке. Он напомнил, что частные клиники помогали в тех районах, где не было государственных поликлиник, как, например, в ЖК «Салават Купере». Но усиление контроля и ужесточение лицензирования, по его мнению, не помогут — нужно решать причины, по которым врачи уходят из госучреждений.

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