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Часть фасада здания рухнула прямо перед входом в «Кольцо» в Казани

Рядом находились люди

Казань на максималках

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Часть фасада здания «Кольца» обрушилась прямо у его входа, когда рядом находились люди.

К счастью, никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что девушки, которые в тот момент выходили из ТЦ, успели отскочить в сторону. Об этом стало известно из телеграм-канала "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте.

Напомним, трагедия произошла у берегов Египта, когда затонул туристический батискаф с 45 россиянами на борту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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