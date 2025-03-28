Часть фасада здания рухнула прямо перед входом в «Кольцо» в Казани

Часть фасада здания «Кольца» обрушилась прямо у его входа, когда рядом находились люди.

К счастью, никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что девушки, которые в тот момент выходили из ТЦ, успели отскочить в сторону. Об этом стало известно из телеграм-канала "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте.

Напомним, трагедия произошла у берегов Египта, когда затонул туристический батискаф с 45 россиянами на борту.