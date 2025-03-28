Врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте

Генеральное консульство России в Хургаде подтвердило смерть Равиля Валиуллина, врача из Татарстана, сообщает РИА Новости. Ранее появлялись сообщения о гибели его жены Кристины, но эта информация не подтвердилась, а сам Равиль до сих пор числится пропавшим.

Пресс-служба консульства сообщила, что Кристина Валиуллина жива и находится в больнице, в то время как её муж погиб.

Напомним, трагедия произошла у берегов Египта, когда затонул туристический батискаф с 45 россиянами на борту. Сразу после инцидента стали поступать противоречивые сведения о числе жертв. Вначале говорилось о шести погибших, включая детей, а среди них была семья из Татарстана — Кристина и Равиль Валиуллины, работающие в Уруссинской центральной районной больнице. Мужчина был анестезиологом, а его супруга — педиатром. Семья отдыхала на Красном море с двумя дочерьми, 10 и 15 лет.

На данный момент известно, что в результате инцидента погибли шесть россиян, включая двоих детей. В больницах Хургады остаются семь россиян, из которых пятеро — несовершеннолетние. По словам медиков, их состояние стабильное и не вызывает опасений.