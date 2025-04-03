Бывший замглавы МВД Татарстана Изаак вновь не явился в суд

Очередное слушание по делу Владимира Изаака, ранее занимавшего пост заместителя министра внутренних дел Татарстана, вновь не состоялось в Казани. Причина переноса — отсутствие бывшего генерала, который, как утверждала защита, должен был вернуться из санатория в Ялте к дню заседания.

Прокуратура требует конфисковать имущество семьи Изаака на сумму более 22 миллионов рублей. В список включены квартира в Казани и земельные наделы, расположенные в Лаишевском районе. По версии следствия, стоимость этих объектов превышает официальные доходы экс-чиновника.

Юристы подчёркивают, что Изаак намерен лично участвовать в процессе, однако суду уже не в первый раз приходится откладывать дело из-за его отсутствия, пишет «Реальное время».

Ранее мы писали о том, что суд в РТ признал сделку между 2 фирмами на 980 тысяч недействительной.