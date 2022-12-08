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Бывший глава отдела полиции в Казани честно признался, что доходы от личного бизнеса вкладывал в ремонт зданий МВД

Бывший глава отдела полиции в Казани честно признался, что доходы от личного бизнеса вкладывал в ремонт зданий МВД

Фото: Реальное время

Невероятное признание прозвучало в Приволжском районном суде Казани от обвиняемого полковника Алексея Ершова. Бывший шлава ОП "Ямашевский" и "Сафиуллина" заявил, что службу и коммерческую деятельность совмещал несколько лет не для того, чтобы лично нажиться, а для того, чтобы вкладывать личные средства от бизнеса в ремонт зданий отделов полиции, пишет "Реальное время".

Ершов указал, что за свой счет менял канализацию, дважды ремонтировал подземный тир.
Ершов обвиняется в получении взяток на 20 миллионов, превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательстве.

Ранее мы сообщали, что живодер зверски расправился с кошкой и получил срок, потому как сдала его в полицию собственная жена.

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