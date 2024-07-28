Более 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Ночная Казань»

В столице Татарстана прошел легкоатлетический забег «Ночная Казань». Об этом сообщает мэрия Казани.

Марафон прошел в ночь с 27 по 28 июля. На забег зарегистрировалось более 3 тысяч человек. Среди участников марафона были граждане Казахстана, Мьянмы и ЮАР. Забег включал в себя дистанции в 5 и 10 километров для взрослых участников, а также более короткие дистанции — 300 и 600 метров или километр для детей и подростков.

Кроме того, среди участников был организован конкурс костюмов.

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