В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

В Казани продают раритетный автомобиль. Публикация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений.

Речь идет о бордовом ГАЗ 21 «Волга» 1961 года выпуска. Автомобиль продают за один миллион рублей. По словам владельца, машина «работает как часы» и она почти новая. Пробег составляет 500 километров.

Отметим, что ГАЗ-М-21 «Волга» является советским автомобилем бизнес-класса. Ее выпускали на Горьковском автомобильном заводе в период с 1956 по 1970 год.