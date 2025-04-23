Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Как сообщает источник издания «БИЗНЕС Online», был задержан бывший начальник следственного отдела по Приволжскому району Казани, Эдуард Закиров.

По информации собеседников, задержание произошло сегодня, когда Закиров покидал один из местных баров. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), однако детали дела пока не раскрыты.

Закиров возглавил отдел в 2023 году, сменив на посту Марселя Мустафина. Ранее, в течение 8 лет, он руководил арским межрайонным следственным отделом. В настоящее время обязанности руководителя Приволжского отдела исполняет Лилия Халилова.

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