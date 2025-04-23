Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Закиров возглавил отдел в 2023 году

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Как сообщает источник издания «БИЗНЕС Online», был задержан бывший начальник следственного отдела по Приволжскому району Казани, Эдуард Закиров.

По информации собеседников, задержание произошло сегодня, когда Закиров покидал один из местных баров. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), однако детали дела пока не раскрыты.

Закиров возглавил отдел в 2023 году, сменив на посту Марселя Мустафина. Ранее, в течение 8 лет, он руководил арским межрайонным следственным отделом. В настоящее время обязанности руководителя Приволжского отдела исполняет Лилия Халилова.

Ранее мы писали о том, что задержан нижнекамский чиновник, подозреваемый в присвоении денег контрактников

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Лонгриды

13 часов назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

как выглядит клоп постельный картинка

Не у нас

день назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

обучение фортепиано взрослых в Новосибирске

Интересное в Казани

день назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Новости Татарстана

день назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах раздетая дама устроила фотосессию на переходе
Лонгриды
2 дня назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Для многих семей с тремя и более детьми в Казан...

Новости Татарстана

9 минут назад

Врач из Татарстана ответила на вопрос о безопасности вакцины

Новости Казани

29 минут назад

Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани

Не у нас

час назад

Археологи нашли скелеты под британским университетом

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани 23 апреля ввели временные ограничения
Собака оказалась под колесами машины под Казанью
Новости Казани
4 минуты назад

Собака оказалась под колесами машины под Казанью

Новости Казани

2 часа назад

Харламов удивился, что в Казанском марафоне участвуют 4-месячные дети

Новости Казани

14 часов назад

На Привокзальной в Казани из окна выкинули кота и собаку

Новости Казани

14 часов назад

Фетисов заявил, что он не может назвать фаворита в матче «Ак Барс» — «Динамо»
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани