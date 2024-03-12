Бизнес-зал аэропорта Казани отремонтируют за 25 млн рублей

В международном аэропорту Казани будет проведен капитальный ремонт бизнес-зала второго терминала. Информация об этом представлена на портале госзакупок. Работы на сумму в 24,9 млн рублей должны быть выполнены в соответствии с готовым дизайн-проектом до 5 мая текущего года.



По документам, ремонтные работы включают обновление первого и второго этажей терминала, в том числе демонтаж и замену всех инженерных систем, оборудования и мебели. В бизнес-зале будут установлены два винных шкафа, кресла «Кайф» и другие элементы. В список работ также входит демонтаж перегородок, старых дверей, покраска стен и установка дубовых панелей.

Ранее, стало известно, что в казанском аэропорту к 2025 году начнут строить новый терминал.