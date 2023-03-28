"Без паники!": в Казани у жителей Ново-Савиновского района из крана может потечь странная зеленая жидкость

Жителей Казани предупредили о зеленой жидкости из кранов 30 марта

В домах Ново-Савиновского района Казани 30 марта вода может стать зеленой. Это связано с проведением работ по определению места утечки теплоносителя.

По технологии, для этого в воду добавляется специальный краситель "Уранин-А", который и имеет зеленый цвет. Он не опасен для людей или окружающей среды, не токсичен, поэтому казанцев просят не паниковать.

Однако если вы заметите из крана зеленую воду, следует сообщить об этом в диспетчерскую "Казанских тепловых сетей" по телефону : +7(843)291-87-95 (многоканальный). Об этом убедительно попросила мэрия столицы Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Казани затоплен дом ветерана ВОВ, следствие начало проводить проверку.