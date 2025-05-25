В Татарстане мужчина получил смертельную травму на работе

Следствие установило, что 6 декабря 2024 года обвиняемая допустила в производственный цех работника, не прошедшего обязательное обучение по охране труда и не оснащённого средствами индивидуальной защиты. Во время выполнения задач мужчина оказался зажат между движущейся вагонеткой и бетонной опорой, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Следственные органы сочли собранные доказательства достаточными, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также сообщается, что в рамках расследования следователь внёс представление руководству предприятия. По его результатам были приняты меры по устранению выявленных нарушений. Дисциплинарной ответственности подверглись 24 сотрудника, включая заместителя генерального директора.