В Татарстане мужчина получил смертельную травму на работе
Катя Царева
Следствие установило, что 6 декабря 2024 года обвиняемая допустила в производственный цех работника, не прошедшего обязательное обучение по охране труда и не оснащённого средствами индивидуальной защиты. Во время выполнения задач мужчина оказался зажат между движущейся вагонеткой и бетонной опорой, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Следственные органы сочли собранные доказательства достаточными, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также сообщается, что в рамках расследования следователь внёс представление руководству предприятия. По его результатам были приняты меры по устранению выявленных нарушений. Дисциплинарной ответственности подверглись 24 сотрудника, включая заместителя генерального директора.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец