Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения подростка в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 17 марта неизвестные напали на несовершеннолетнего, избили его и насильно посадили в автомобиль, после чего скрылись.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.