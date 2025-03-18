Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения подростка в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 17 марта неизвестные напали на несовершеннолетнего, избили его и насильно посадили в автомобиль, после чего скрылись.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).
Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.
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