Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования по факту оскорбления Вечного огня на мемориале в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомстваю

Следственный комитет Российской Федерации по Татарстану возбудил уголовное дело в связи с нарушением символов воинской славы России.

Несовершеннолетние лица оскорбили Вечный огонь, который горит на мемориальном комплексе, посвященном воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Доклад о расследовании будет представлен руководителем СКР по Татарстану Валерием Липским, сообщает Следственный комитет.

Ранее стало известно, что подростков задержали сотрудники полиции, которых вызвали видетели попыток потушить вечный огонь.