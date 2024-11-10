Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования по факту оскорбления Вечного огня на мемориале в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомстваю
Следственный комитет Российской Федерации по Татарстану возбудил уголовное дело в связи с нарушением символов воинской славы России.
Несовершеннолетние лица оскорбили Вечный огонь, который горит на мемориальном комплексе, посвященном воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Доклад о расследовании будет представлен руководителем СКР по Татарстану Валерием Липским, сообщает Следственный комитет.
Ранее стало известно, что подростков задержали сотрудники полиции, которых вызвали видетели попыток потушить вечный огонь.
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