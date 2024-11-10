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Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Глава Следственного комитета (СК) России Алекса...

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования по факту оскорбления Вечного огня на мемориале в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомстваю

Следственный комитет Российской Федерации по Татарстану возбудил уголовное дело в связи с нарушением символов воинской славы России.

Несовершеннолетние лица оскорбили Вечный огонь, который горит на мемориальном комплексе, посвященном воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Доклад о расследовании будет представлен руководителем СКР по Татарстану Валерием Липским, сообщает Следственный комитет.

Ранее стало известно, что подростков задержали сотрудники полиции, которых вызвали видетели попыток потушить вечный огонь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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