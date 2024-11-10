В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Полиция Казани задержала подростков, которые пытались потушить Вечный огонь в парке Горького.

Напомним, что накануне в парке, прохожие стали свидетелями попытки погасить Вечный огонь. Они незамедлительно обратились в полицию, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Четверо подростков были доставлены в отделение полиции, куда также вызвали их родителей. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, пишет Татар-информ.