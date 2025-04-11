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Бастрыкин заинтересовался проблемой жителей казанского поселка Борисково

Жители не раз обращались за помощью

Алина Алмакаева

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Автомобильная дорога в поселке Борисково (Казань), не знала капитального ремонта свыше двух десятилетий. За это время покрытие полностью разрушилось: асфальт исчез, на проезжей части появились глубокие выбоины и колеи. Во время дождей дорогу размывает, что делает передвижение практически невозможным. Особенно сложно подъехать к домам, даже для машин экстренных служб. Подробнее в материале PROKAZAN.

Жители не раз обращались за помощью — среди них пожилые люди, инвалиды и семьи с маленькими детьми. Однако эти обращения пока не дали результата.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного управления СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву начать проверку по факту ситуации. Он должен доложить о первых установленных фактах, а по завершении — о выводах. За ходом этой работы следит центральный аппарат ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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