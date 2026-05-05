Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС с использованием механизма «зонтичного» поручительства. Механизм «зонтичного» поручительства позволяет повысить доступность банковского финансирования для заемщиков с недостаточным опытом официальной работы с заказчиками и кредитной историей. По оценкам банка, около 21% клиентов, ранее получавших отказ в финансировании, смогут претендовать на поручительство и выдачу кредитной линии.

Программа «зонтичного» поручительства для подрядчиков ИЖС с эскроу разработана госкорпорацией ДОМ.РФ. Компания выступает поручителем и берёт на себя часть рисков банка: при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

«В работе с подрядчиками ИЖС мы всегда отмечаем, что решение банка отказать – не всегда финальное. Мы даем рекомендации клиентам – что необходимо скорректировать в своей работе, чтобы банк имел возможность одобрить финансирование. Ранее подрядчикам с недостаточно устойчивым для получения кредита положением нужно было предоставлять залог, теперь гарантом работы с ними будет выступать «зонтичное» поручительство. На сегодняшний день лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 51,5 млрд руб., на эти средства будет построено более 1 миллиона кв. м жилья. Клиентами банка являются более 1300 строительных компаний. По нашим расчетам, «зонтичное» поручительство позволит привлечь финансирование в Банке ДОМ.РФ до 500 подрядчикам, которым ранее оно было не доступно, и нарастить объемы кредитования», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

Для получения поручительства достаточно оставить заявку на сайте банка или обратиться к менеджеру – процесс кредитования не меняется и реализуется бесшовно на стороне банка. Программой могут воспользоваться ИП или организации, которые строят частные дома в рамках 186-ФЗ (по договорам подряда с использованием эскроу-счетов). Предусмотрены обязательные требования к заемщику, кредиту и договору подряда.