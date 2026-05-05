Новости Казани

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС с использованием механизма «зонтичного» поручительства. Механизм «зонтичного» поручительства позволяет повысить доступность банковского финансирования для заемщиков с недостаточным опытом официальной работы с заказчиками и кредитной историей. По оценкам банка, около 21% клиентов, ранее получавших отказ в финансировании, смогут претендовать на поручительство и выдачу кредитной линии.

Программа «зонтичного» поручительства для подрядчиков ИЖС с эскроу разработана госкорпорацией ДОМ.РФ. Компания выступает поручителем и берёт на себя часть рисков банка: при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

«В работе с подрядчиками ИЖС мы всегда отмечаем, что решение банка отказать – не всегда финальное. Мы даем рекомендации клиентам – что необходимо скорректировать в своей работе, чтобы банк имел возможность одобрить финансирование. Ранее подрядчикам с недостаточно устойчивым для получения кредита положением нужно было предоставлять залог, теперь гарантом работы с ними будет выступать «зонтичное» поручительство. На сегодняшний день лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 51,5 млрд руб., на эти средства будет построено более 1 миллиона кв. м жилья. Клиентами банка являются более 1300 строительных компаний. По нашим расчетам, «зонтичное» поручительство позволит привлечь финансирование в Банке ДОМ.РФ до 500 подрядчикам, которым ранее оно было не доступно, и нарастить объемы кредитования», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

Для получения поручительства достаточно оставить заявку на сайте банка или обратиться к менеджеру – процесс кредитования не меняется и реализуется бесшовно на стороне банка. Программой могут воспользоваться ИП или организации, которые строят частные дома в рамках 186-ФЗ (по договорам подряда с использованием эскроу-счетов). Предусмотрены обязательные требования к заемщику, кредиту и договору подряда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

51 минуту назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

обработка против плесени

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Что подарить в Казани: от оригинальных до практичных решений

монтаж радиатора отопления в Новосибирске

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки