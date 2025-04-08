Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Транспортное средство отправлено на спецстоянку...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

Подписаться на Дзен.канал

7 апреля 2025 года в Казани на улице Аделя Кутуя произошло ДТП с участием мотоцикла ИМЗ-8. По предварительным данным, 59-летний местный житель, имеющий 30-летний опыт вождения, двигался по местному проезду от улицы Родины в сторону улицы Седова. При этом он не выдержал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению с припаркованным у обочины автомобилем BAIC U5 PLUS. В момент аварии водитель легковушки находился вне салона.

В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

Транспортное средство отправлено на спецстоянку ГБУ БДД.

Ранее мы писали о том, что на 3 месяца продлили арест девушке после смерти подруги на тюбинге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

дезинсекция горячим туманом

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

обработка тротуарной плитки гидрофобизатором в Москве

Новости Казани

22 часа назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

3 часа назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

5 часов назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Казани

день назад

Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет
Новости Казани
4 часа назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Не у нас

29 минут назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Интересное в Казани

22 часа назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

Новости Казани

час назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске задержали главного врача ЦРМБ Руслана Валеева
В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсио...
Новости Татарстана
14 минут назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Новости Казани

2 часа назад

На 3 месяца продлили арест девушке после смерти подруги на тюбинге

Новости Татарстана

3 часа назад

Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарстана с 16 по 25 апреля

Новости Казани

4 часа назад

В Казани начался суд над студенткой, которая угробила подругу на тюбинге
Первый в Казани, 38-й в России: как новое место...
Новости Казани
6 дней назад

Первый в Казани, 38-й в России: как новое место дополняет гастрономическую карту города