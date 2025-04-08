Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

7 апреля 2025 года в Казани на улице Аделя Кутуя произошло ДТП с участием мотоцикла ИМЗ-8. По предварительным данным, 59-летний местный житель, имеющий 30-летний опыт вождения, двигался по местному проезду от улицы Родины в сторону улицы Седова. При этом он не выдержал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению с припаркованным у обочины автомобилем BAIC U5 PLUS. В момент аварии водитель легковушки находился вне салона.

В результате столкновения мотоциклист получил открытый перелом и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

Транспортное средство отправлено на спецстоянку ГБУ БДД.

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