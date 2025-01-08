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AZAL 8 января отменила рейс в Казань из-за закрытия воздушного пространства

Авиакомпания пообещала оперативно уведомлять лю...

Екатерина Елисеева

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Сотрудники авиационной компании Azerbaijan Airlines (AZAL) рассказали об отмене авиарейса из Баку в Казань и обратно, запланированного на 8 января 2025 года.

Специалисты пояснили, что все дело в закрытии воздушного пространства над Казанью в рамках реализации плана «Ковер». AZAL отметила, что безопасность пассажиров является их приоритетом, и компания строго следит за соблюдением международных стандартов безопасности.

Вдобавок, авиакомпания пообещала оперативно уведомлять людей о любых изменениях в расписании рейсов.

Ранее мы писали о том, что елабужская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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