В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире

В Набережных Челнах 51-летняя женщина оказалась в больнице с серьёзными ожогами после взрыва самогонного аппарата в её квартире. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Инцидент произошёл в посёлке ЗЯБ. После хлопка пострадавшая позвонила дочери, проживающей неподалёку, чтобы рассказать о случившемся. Родственница оперативно приехала, вызвала спасателей и медиков.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, огонь успел охватить один квадратный метр кухни, в том числе мебель.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами, которые покрыли 90% её тела. По данным специалистов, наиболее пострадали лицо, шея, грудь и голова женщины. Врачи продолжают оказывать ей всю необходимую помощь.

В публикации уточняется, что двухкомнатная квартира не была застрахована, а эвакуация жильцов подъезда не потребовалась.