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Гострудинспекция Татарстана назвала самые травмоопасные отрасли в 2024 году

Такой статистикой на итоговом совещании в Казан...

Екатерина Елисеева

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В 2024 году Гострудинспекция Татарстана рассмотрела 303 случая травматизма, свыше 200 из которых произошли на рабочих местах. Такой статистикой на итоговом совещании в Казани поделился глава Государственной инспекции труда в РТ Сергей Шашуров.

Он сообщил, что по итогам проверок в прокуратуру направили 99 материалов для привлечения к уголовной ответственности ответственных лиц. Среди отраслей с наибольшим числом несчастных случаев он выделил обрабатывающие производства, транспортировку и хранение, строительство, сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, торговлю и административный сектор.

Среди основных причин травматизма на производстве он отметил слабую организацию рабочих процессов, недостаточную подготовку сотрудников в сфере охраны труда, нехватку индивидуальных средств защиты, а также несоблюдение дисциплины и трудового распорядка. По его словам, наибольшее количество нарушений фиксируется в тех организациях, где не используют опыт квалифицированных работников, а инструктаж проводится лишь формально, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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