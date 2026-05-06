Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал
Средняя стоимость аренды квартир в Казани снизилась до 38,1 тыс. рублей в месяц. Это на 8% ниже показателей предыдущего квартала и на 5% меньше, чем год назад, согласно данным аналитической платформы Циан и Аналитического центра ДОМ.РФ.
Снижение цен привело к обострению конкуренции на рынке аренды. Собственники жилья вынуждены более внимательно следить за качеством предложений и ценовой политикой, чтобы привлечь арендаторов.
Рынок аренды в городе стал более чувствительным к соотношению цены и качества жилья. Арендаторы получили больше возможностей для выбора подходящего варианта по приемлемой стоимости.
Аналитики отмечают, что текущая тенденция отражает общее замедление спроса на рынке жилья в регионе и повышение предложения со стороны собственников.
