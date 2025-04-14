Альпинист сорвался вниз с ТЦ KazanMall и получил множественные переломы

Промышленный альпинист упал с высоты во время работы на фасаде ТЦ KazanMall в Казани. По предварительным данным, мужчина, сотрудник клининговой компании, занимался мытьем окон. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на свои источники.

45-летнего пострадавшего экстренно госпитализировали в РКБ. В пресс-службе клиники сообщили, что его состояние тяжёлое, у него множественные переломы, в настоящее время он проходит операцию.

После инцидента прокуратура Приволжского района Казани начала проверку на соблюдение законодательства в области охраны труда. Информацию об этом предоставили в пресс-службе прокуратуры.

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