15-летний подросток попытался скрыться от полиции на Ладе

В Казани 15-летний юноша за рулём автомобиля ВАЗ-2109 попытался скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вечерняя Казань. Новости».

Инцидент произошёл вечером, когда водитель проигнорировал красный сигнал светофора. Полицейские попытались остановить машину, но подросток решил уехать. Преследование завершилось у центрального стадиона, где нарушителя задержали.

Как уточняет Telegram-канал «Регион 116 Казань», в автомобиле находились трое подростков в возрасте 15 и 16 лет. За рулём оказался самый младший из них. Родителей несовершеннолетнего водителя привлекли к ответственности, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Очевидцы сняли погоню на видео, где видно, как автомобиль уходит от патрульных машин с включёнными маячками.