У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Сердце бывшего капитана «Автомобилиста» и обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина могло остановиться из-за передозировки наркотиками, сообщает SHOT. За три дня до трагедии он перестал выходить на связь с близкими.

Беспокоясь за сына, отец Малыхина решил навестить его дома и обнаружил безжизненное тело. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что 34-летний Малыхин скончался из-за остановки сердца. В разные годы он выступал за «Ак Барс», «Автомобилист» и другие клубы КХЛ, а также участвовал в Матче всех звёзд лиги в 2014 году.