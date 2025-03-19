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У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Беспокоясь за сына, отец Малыхина решил навести...

Екатерина Елисеева

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Сердце бывшего капитана «Автомобилиста» и обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина могло остановиться из-за передозировки наркотиками, сообщает SHOT. За три дня до трагедии он перестал выходить на связь с близкими.

Беспокоясь за сына, отец Малыхина решил навестить его дома и обнаружил безжизненное тело. Сейчас его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что 34-летний Малыхин скончался из-за остановки сердца. В разные годы он выступал за «Ак Барс», «Автомобилист» и другие клубы КХЛ, а также участвовал в Матче всех звёзд лиги в 2014 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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