8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна
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8 декабря 2024 года, в Казани можно будет увидеть соединение Луны и Сатурна. Об этом рассказали пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на руководителя Астрономической обсерватории имени Нефедьева.
Специалист сообщил, что в 11:49 по мск времени будет соединение Луны и Сатурна.
Как сказал профессор, Сатурн будет заметен невооруженным глазом. Кольца планеты можно посмотреть с помощью бинокля или любительского телескопа.
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