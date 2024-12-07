8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

8 декабря 2024 года, в Казани можно будет увидеть соединение Луны и Сатурна. Об этом рассказали пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на руководителя Астрономической обсерватории имени Нефедьева.

Специалист сообщил, что в 11:49 по мск времени будет соединение Луны и Сатурна.

Как сказал профессор, Сатурн будет заметен невооруженным глазом. Кольца планеты можно посмотреть с помощью бинокля или любительского телескопа.

Ранее мы писали о том, что первый поезд с нефтяным коксом отправился из Республики Татарстан в Китай. Стало известно, что сперва объекты доставили автомобильном транспортом из Нижнекамска до ст. Тихорецкая, а затем по железной дороге они поедут до Владивостока.

За 11 месяцев текущего года на терминале местной станции обработано 931 тысяч тонн самых разных грузов.