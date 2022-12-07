79 пассажиров, мечтавших улететь на Гоа, застряли в аэропорту Казани: дело в визах

79 россиян, которые планировали отправиться чартерным рейсом на Гоа из аэропорта Казани, застряли накануне в порту отправления ввиду больших проблем с документами.

Об инциденте сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Все пассажиры остались в аэропорту, поскольку причиной стал сбой в системе элетронных виз Индии.

Как только специалисты справятся с этой проблемой, туроператоры должны будут придумать, как выйти их ситуации, можно ли будет исправить испорченный отпуск тем, кто на отдых так и не попал.

Ранее мы сообщали, что спасатели сняли туриста из Казани со снежного склона Таганая.