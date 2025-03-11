7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

7 марта на 76-м году жизни ушел из жизни казанский адвокат Владимир Хрунов. О его кончине сообщила Адвокатская палата Татарстана.

Хрунов начал свою юридическую деятельность в 1994 году, работая в консультации Кировского района Казани.

В Адвокатской палате республики отметили, что он был высококвалифицированным специалистом, заслужившим уважение среди коллег и доверителей. Также представители палаты и Коллегии адвокатов Татарстана выразили соболезнования его родным, близким и коллегам.

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