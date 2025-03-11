В зоне СВО скончался оператор телерадиокомпании «Челны-ТВ» Алмаз Хазиев

Оператора телерадиокомпании «Челны-ТВ» Алмаза Хазиева, пропавшего без вести в августе 2023 года, нашли среди погибших. За месяц до этого он подписал контракт и отправился на СВО, где получил позывной «Профессор». Почти полтора года о его судьбе не было никаких сведений. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Челнов».

Хазиев начал работать в «Челны-ТВ» в 1993 году. Его карьера охватывала как создание запоминающихся телевизионных сюжетов, так и участие в боевых действиях, где он проявил стойкость и мужество.

Руководитель филиала АО «Татмедиа» ТРК «Челны-ТВ» Ренат Гиззатуллин рассказал, что коллеги вспоминают Хазиева как выдающегося профессионала. По его словам, оператор создавал яркие, зрелищные кадры, а его передачи всегда находили отклик у аудитории.

Церемония прощания с Алмазом Хазиевым пройдет 11 марта в 11:00 в Арском районе. Его похоронят на кладбище станции Корса.