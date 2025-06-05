6 июня в Казани некоторые автобусы начнут работу с 2:00

В день Курбан-байрама утренняя проповедь в мечетях начнется в 3:00. Чтобы верующие успели добраться до мест поклонения, автобусы №6, 10, 15, 30 и троллейбус №2 начнут движение с 2:00.

В связи с проведением праздничного намаза мечеть Кул Шариф будет недоступна для туристов с 18:00 5 июня до 08:30 6 июня.

Ранее мы писали о том, что реаниматолог из Челнов спас пассажира на борту самолёта Казань — Анталья.