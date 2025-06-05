Реаниматолог из Челнов спас пассажира на борту самолёта Казань — Анталья
Горздрав Челны
Спустя час после взлета мужчине стало плохо. Капитан самолета сообщил об этом по громкой связи и попросил о помощи врача. Об этом рассказали в телеграм-канале "Горздрав Челны".
Марат Фанурович Альмакаев, реаниматолог городской больницы №2, рассказал, что в этот момент он как раз задремал и не сразу понял, что произошло. Услышав крики женщины, которая говорила, что её мужу требуется врач, он подошел к стюардессам и увидел мужчину средних лет, находящегося в подавленном состоянии. Мужчина был бледным, не реагировал на окружающих, его давление было низким, началась брадикардия, и он терял сознание.
Оценив ситуацию как обморок на фоне сосудистого коллапса, врач сразу приступил к оказанию помощи. Через 10 минут мужчина пришёл в себя: его давление нормализовалось, его лицо приобрело нормальный цвет, и он стал говорить. Позже выяснилось, что у пациента слабое сердце, и в 2017 году он перенёс инфаркт миокарда.
После того как помощь была оказана, доктор попросил стюардесс принести крепкий сладкий чай для своего пациента.
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