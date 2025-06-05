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Реаниматолог из Челнов спас пассажира на борту самолёта Казань — Анталья

Он услышал, как женщина кричала, что её мужу тр...

Горздрав Челны

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Спустя час после взлета мужчине стало плохо. Капитан самолета сообщил об этом по громкой связи и попросил о помощи врача. Об этом рассказали в телеграм-канале "Горздрав Челны".

Марат Фанурович Альмакаев, реаниматолог городской больницы №2, рассказал, что в этот момент он как раз задремал и не сразу понял, что произошло. Услышав крики женщины, которая говорила, что её мужу требуется врач, он подошел к стюардессам и увидел мужчину средних лет, находящегося в подавленном состоянии. Мужчина был бледным, не реагировал на окружающих, его давление было низким, началась брадикардия, и он терял сознание.

Оценив ситуацию как обморок на фоне сосудистого коллапса, врач сразу приступил к оказанию помощи. Через 10 минут мужчина пришёл в себя: его давление нормализовалось, его лицо приобрело нормальный цвет, и он стал говорить. Позже выяснилось, что у пациента слабое сердце, и в 2017 году он перенёс инфаркт миокарда.

После того как помощь была оказана, доктор попросил стюардесс принести крепкий сладкий чай для своего пациента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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