5 главных проблем отечественной игровой индустрии в 2023 году

В связи с финансовыми и технологическими санкциями в отношении России одним из наиболее уязвимых сегментов отечественного IT-рынка оказалась игровая индустрия. Из страны ушли многие студии, крупнейшие разработчики и издатели, а работы над начавшимися проектами были приостановлены. Несмотря на то, что платформы по онлайн-продаже игр по-прежнему работают, оплатить покупку становится все сложнее, а из-за санкций российские студии могут потерять средства для разработки игрового контента. О том, какие проблемы существуют на отечественном игровом рынке и их решениях рассказывает Анна Козлова, заместитель руководителя проекта Игропром — российской компании по организации и проведению фестивалей, конференций и других мероприятий в области разработки игр.

Упадок предложения на рынке

Уход с рынка крупных зарубежных игроков повлек за собой нехватку отечественного контента и общий упадок показателей. Так, на российском рынке игровой индустрии наблюдается спад в размере 80% объема по сравнению с предыдущим годом — эти данные подтверждают представители АНО «Цифровая экономика». Более того, иностранные компании составляли порядка 90% поставщиков игрового контента, а российские разработчики зависели от зарубежного софта и игровых платформ.

Однако несмотря на приостановление продаж иностранных игр в РФ и ухода ряда студий из страны понизилась и конкуренция, а разработчики начали работать над заполнением свободных ниш. По словам экспертов, те команды, которые остались и продолжают трудиться, вероятно, вырастут через несколько лет в локальных лидеров. Например, российская площадка VK Play уже стала эксклюзивным издателем компьютерной игры Atomic Heart в СНГ, которая поднялась на вершину мирового чарта продаж Steam, получив лучший старт в истории Focus Entertainment, а количество положительных обзоров на нее составило 85%.

Нехватка квалифицированных специалистов

Сложившаяся в мире ситуация повлекла за собой не только отток зарубежных игровых студий, но и релокацию отечественных вместе со специалистами. Нехватка квалифицированных кадров, имеющих ценный опыт в создании игр, способных покорять пользователей, значительно сказывается на индустрии в стране. Но государство выпустило ряд поддерживающих мер, которые позволят в сжатые сроки подготовить разработчиков.

Например, уже сейчас 11 ведущих вузов Казани подписали с АНО «АРКИВС» соглашения о взаимодействии с Образовательной программой «Игр Будущего». Документ направлен на интеграцию университетов, действующих на территории Республики Татарстан и города Казань, в проект. Это позволит совершенствовать образовательные, тренировочные и физкультурно-оздоровительные процессы, а также развивать инновации в области обучения.

Также компания VK в рамках презентации «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах» сообщила, что планирует запустить профильные образовательные программы в вузах: ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА, что позволит им вырастить профильных специалистов, а подразделение VK Play в 2023 году инвестирует в видеоигровые студии порядка 300 млн руб.

Ограничения в киберспорте

До введения санкций российский рынок киберспорта вслед за мировым показывал высокие темпы развития, а до 2024 года аналитики ожидали роста на уровне 14,9% в год. По данным Nielsen Sports в 2020 году киберспортивная аудитория в России выросла на 28%, до 15,4 млн человек. Однако с весны 2022 года крупнейшие российские киберспортивные клубы стали лишать права участия в международных соревнованиях.

Киберспорт в РФ был признан Минспортом России отдельной дисциплиной еще в 2016 году, а в 2021 году Минобрнауки разрешило вузам включать в программы киберспортивные дисциплины. Также правительство утвердило дорожную карту, согласно которой, к 2024 году в университетах появятся такие курсы, в том числе для гуманитариев. Сейчас киберспортивные дисциплины внедрены, в том числе в Высшей школе экономики, Финансовом университете и РАНХиГС.

Несмотря на все сложности, российские разработчики и дистрибьюторы игр сегодня ведут активную деятельность по развитию киберспортивного направления. Так, Lesta Games до конца года вложит 100 млн руб. в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине, а VK Play готовится провести турнир по CS:GO 2. Обе компании рассчитывают, что соревнования привлекут аудиторию: VK — на стриминговую платформу, Lesta — в «Мир танков». Специалисты считают, что развитие киберспортивного направления приведет к появлению новых команд и турниров, спонсорами которых выступят компании из e-commerce и телекоммуникаций.

Нехватка финансирования

В начале года Минцифры было поручено проработать вопросы финансирования игровой индустрии до 20 февраля. В министерстве подтвердили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Летом же стало известно, что государство не планирует оказывать финансовую поддержку индустрии разработки компьютерных игр. Эксперты полагают, что в этом случае инвестиции должны быть негосударственными.

При этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин отметил, что определенные меры поддержки были. Например, бюджет взял на себя компенсацию проектной ставки по банковскому кредиту в размере 400 млн рублей, предоставленному одному из разработчиков игр под конкретный проект, запуск которого намечен на следующий год. Также за последний год по линии ИРИ в индустрию было инвестировано 960 млн рублей.

В Игропром мы стараемся оказать всевозможную помощь и поддержку российским разработчикам в сложных условиях рынка. Наша компания регулярно организует и проводит фестивали, конференции и другие мероприятия в области разработки игр. Так, любой желающий может показать свой проект широкой публике, побороться в различных номинациях, получить качественную обратную связь, завести новые полезные знакомства, и, конечно же, получить подарки. Перспективным игровым проектам, мы, при необходимости, помогаем найти необходимые инвестиции или знакомим с издателями для удачного продвижения.

Нехватка отечественных компонентов

Отсутствие отечественного игрового движка не позволяет разработчикам из России свободно работать над новыми продуктами. Интерес к его созданию проявили сразу две крупные организации. «Ростех» и VK. компания обратилась в Минцифры с предложением разработать движок. Поддержка игровой индустрии активно обсуждается участниками рынка и профильным министерством в разных направлениях, в том числе обсуждается и вопрос создания отечественного игрового движка, подтвердил представитель VK.

После внедрения разработки на рынке начнется конкуренция за российских производителей контента, что подтверждают эксперты. Игры и геймдев будут в фокусе как с точки зрения запуска большого проекта по разработке российского игрового движка, так и с точки зрения господдержки производства компьютерных игр на его базе. К концу августа появилась информация, что разработчики игр все же смогут получить господдержку, но только при использовании движка NAU Engine, в разработку которого компания VK инвестирует 1 млрд рублей. «Дорожная карта» развития игровой индустрии с 2024 по 2030 год предусматривает, что в 2024 году российские игровые платформы (VK Play и RuStore) будут обязательны к предустановке на все электронные устройства.

Несмотря на непростую ситуацию, с которой сегодня столкнулась игровая индустрия в России, у разработчиков есть вполне реальные шансы поднять свой продукт в ТОП и активно заниматься созданием новых проектов. Отсутствие государственного финансирования не помешало крупным игрокам рынка запустить собственные решения для поддержки отечественных специалистов и студий. А в будущем игровая индустрия РФ продолжит свое развитие и будет активно набирать обороты.