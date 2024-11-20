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44-летнему подполковнику из Казани присвоили Героя России

Осенью 2022 года казанца мобилизовали

pixabay

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Звание Героя РФ посмертно получил казанец Алексей Копунов.

Мужчине было 44 года, он окончил местное высшее танковое командное училище еще в 2002 году.

После окончания ссуза местный житель подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и начал свой жизненный путь, как командир. В 2007 году мужчина вернулся домой и занялся бизнесом.

Осенью 2022 года казанца мобилизовали. 21 марта он умер в зоне специальной военной операции. Известно, что бойца похоронили на Арском кладбище в Казани.

В день смерти Копунов помогал раненным военным и прикрывал своих сослуживцев. Не смотря на то, что Александр получил ранение, он продолжал командовать. Однако через некоторое время мужчина получил еще одно ранение, которое оказалось смертельным. У уроженца Казани остались супруга и сын.

Ранее мы писали о том, что задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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