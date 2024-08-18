Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи

Жители Менделеевского района, а также различные предприятия, организации, предприниматели и активисты инициативной группы «Мы вместе» собрали и отправили в Курскую область гуманитарный груз общим весом 3 тонны. Эта помощь предназначена для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и включает в себя воду, средства личной гигиены, бытовую химию, медикаменты и продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба района.

«Гуманитарная поддержка важна не только с точки зрения материальной помощи, но и как знак единения. Люди, находящиеся в пострадавших зонах, должны ощущать, что страна находится с ними вместе», — отметил глава района Радмир Беляев.

Гуманитарная акция, организованная жителями Менделеевского района и местными организациями, демонстрирует силу солидарности и единства. Каждый пакет с продуктами и средствами первой необходимости стал символом поддержки, который должен порадовать тех, кто переживает трудные времена.

Несмотря на удалённость от событий, жители района понимают важность своей роли в оказании помощи. Они готовы объединяться и действовать, ведь каждая отправленная тонна груза – это не просто материальные вещи, а свидетельство заботы и сопереживания. Участие в таких акциях формирует атмосферу взаимопомощи и тепла, укрепляя связи внутри сообщества.