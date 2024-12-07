27-летняя казанская теннисистка Кудерметова выступит на Australian Open 2025

Спортсменка Вероника Кудерметова из региональной столицы Республики Татарстан оказалась в списке участниц 1-го в следующем году турнира серии Большого шлема — Australian Open, сообщает «Вечерняя Казань».

В заявочном листе есть 12 российских теннисисток, среди них татарстанка находится на предпоследнем месте — 76 позиция. Ниже неё можно увидеть Эрику Андрееву (79 место).

Таким образом, девушка сможет реабилитироваться после минувшего сезона, когда у нее не получилось пройти дальше 1-го раунда на соревнованиях.

Ранее мы писали о том, что в Казани пройдет концерт группы «Ключевая»: фронтмен родом из нашего города. Солист и основатель группы Максим Аншуков родился в нашем городе, а теперь музыка рок-группы звучит на «Нашем радио» и других популярных радиостанциях страны. Когда состоится мероприятие?