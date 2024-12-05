В Казани пройдет концерт группы «Ключевая»: фронтмен родом из нашего города
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В эту субботу, 7 декабря, в ночном клубе Bibliotekа состоится концерт для ценителей настоящего русского рока – в Казань приезжает московская рок-группа «Ключевая» (12+).
Солист и основатель группы Максим Аншуков родился в нашем городе, а теперь музыка рок-группы звучит на «Нашем радио» и других популярных радиостанциях страны.
Артист признается: это большая честь и радость – приехать с сольным концертом спустя целых 10 лет. О родной земле в Казани музыканты обещают спеть с особым трепетом.
12+
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