22-летняя Загитова в мини и другие звезды появились на премии в Москве
Алина Загитова/ТГ
В Live Арене состоялось вручение премии «Звезды Хайпа 2024», на которую пригласили некоторых российских знаменитостей.
В числе приглашенных гостей была и олимпийская чемпионка Алина Загитова. 22-летняя фигуристка показала свою фигурой в черном платье. Кроме этого спортсменка была в высоких сапогах и серебряные серьги.
Помимо этого, в черном цвете пришел Александр Ревва, которого многие знают как Артура Пирожкова. Мужчина был в кожаных брюках и рубашке, а также на нем были украшения.
К мероприятию также присоединилась жена Джигана Оксана Самойлова в достаточно откровенном платье.
Певица Анна Семенович в первый раз оказалась перед камерами со свои молодым человеком. Влюбленные надели наряды в стиле casual.
Среди посетителей выделялась балерина Анастасия Волочкова в нестандартном коротком платье, валенках и с перьями на голове, пишет The Voice.
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