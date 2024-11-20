22-летняя Загитова в мини и другие звезды появились на премии в Москве

В Live Арене состоялось вручение премии «Звезды Хайпа 2024», на которую пригласили некоторых российских знаменитостей.

В числе приглашенных гостей была и олимпийская чемпионка Алина Загитова. 22-летняя фигуристка показала свою фигурой в черном платье. Кроме этого спортсменка была в высоких сапогах и серебряные серьги.

Помимо этого, в черном цвете пришел Александр Ревва, которого многие знают как Артура Пирожкова. Мужчина был в кожаных брюках и рубашке, а также на нем были украшения.

К мероприятию также присоединилась жена Джигана Оксана Самойлова в достаточно откровенном платье.

Певица Анна Семенович в первый раз оказалась перед камерами со свои молодым человеком. Влюбленные надели наряды в стиле casual.

Среди посетителей выделялась балерина Анастасия Волочкова в нестандартном коротком платье, валенках и с перьями на голове, пишет The Voice.