Новости Казани
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2 улицам в Казани присвоили новые названия

Первая улица получит имя...

Дарья Порсева

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В Кировском районе две улицы сменят свои названия. Их решили назвать в честь писателя, который был членом союза писателей СССР, а также участника общества археологии при Казанском университете. Такое решение было оформлено в исполкоме Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Первая улица получит имя Геннадия Паушкина — участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР и писателя. Вторую улицу назовут в честь Петра Пономарева — уроженца Казани и одного из основателей, а также почетного члена общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Ранее мы писали о том, что в Казани появились пять новых улиц: в честь писателей, художника и певицы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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