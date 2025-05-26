2 улицам в Казани присвоили новые названия

В Кировском районе две улицы сменят свои названия. Их решили назвать в честь писателя, который был членом союза писателей СССР, а также участника общества археологии при Казанском университете. Такое решение было оформлено в исполкоме Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

Первая улица получит имя Геннадия Паушкина — участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР и писателя. Вторую улицу назовут в честь Петра Пономарева — уроженца Казани и одного из основателей, а также почетного члена общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Ранее мы писали о том, что в Казани появились пять новых улиц: в честь писателей, художника и певицы.